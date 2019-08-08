Бишкек, 8 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Киргизия оказалась в самом серьезном кризисе за последние десять лет, и новый раунд противостояния может оказаться еще более кровавым, отметил в четверг, 8 августа, шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов, комментируя высказывания президента Сооронбая Жээнбекова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Как сообщалось ранее, Жээнбеков в ходе заседания Совета безопасности страны в четверг заявил, что вооруженное сопротивление властям, оказанное экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, было грубейшим нарушением закона. Действующий президент страны также призвал членов Совета безопасности обеспечить сохранение законности в Киргизии.