Новый раунд противостояния в Киргизии может стать более кровавым — эксперт
Бишкек, 8 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Киргизия оказалась в самом серьезном кризисе за последние десять лет, и новый раунд противостояния может оказаться еще более кровавым, отметил в четверг, 8 августа, шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов, комментируя высказывания президента Сооронбая Жээнбекова.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киргизия
Как сообщалось ранее, Жээнбеков в ходе заседания Совета безопасности страны в четверг заявил, что вооруженное сопротивление властям, оказанное экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, было грубейшим нарушением закона. Действующий президент страны также призвал членов Совета безопасности обеспечить сохранение законности в Киргизии.
«В эти дни Киргизия оказалась в самом серьезном кризисе за девять лет. Заявление президента Сооронбая Жээнбекова означает, что конфликт между ним и его оппонентом — бывшим главой страны Алмазбеком Атамбаевым сохраняется. Обе стороны обмениваются обвинениями, анализируют причины ошибок и стягивают ресурсы, готовясь к новому раунду противостояния, возможно, более кровавому. Ставки в борьбе продолжают расти, обоим политикам грозит потеря всего — власти, положения в обществе, денег, свободы, а то и жизни. То, что в борьбе за выживание каждый из политиков может использовать силу, ни у кого не вызывает сомнений. Вернуться к мирному формату взаимодействия будет непросто. Восстановить законность — еще сложнее«, — отметил Григорий Михайлов.