Анкара, 8 августа, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Президент Турции быстро сближается с Россией, и сближение, вероятно, будет продолжаться, но Реджеп Тайип Эрдоган никогда не откажется от фактора Крыма, чтобы держать Россию на коротком поводке, отметил в четверг, 8 августа, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя высказывания президента Турции о непризнании Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

Как сообщалось ранее, 7 августа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признаёт воссоединение Крыма с Россией. Также он назвал крымских татар «важным элементом связей» между Турцией и Украиной и отметил, что Турция продолжит считать защиту прав крымских татар и сохранение их национальной идентичности своим приоритетом.