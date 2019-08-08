Терек, Кабардино-Балкария, 8 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии начался сбор урожая бахчевых культур. Аграрии Терского района приступили к сборке арбузов на площади более 150 га в селах Урожайное, Дейское, Плановское, Интернациональное, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе главы республики.

Арбузы

Как отмечают сельхозпроизводители, несмотря на засушливое лето, они рассчитывают на хороший урожай — до 50 тонн с одного гектара. При этом, по словам аграриев, арбузы, выращенные в Кабардино-Балкарии, отличаются высокой сахаристостью, благодаря природно-климатическим особенностям здешних степей.

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Отметим, Терский район еще с советских времен считается центром бахчеводства Кабардино-Балкарии. Арбузы и дыни здесь выращивает не одно поколение терцев. Традиционно в этом районе больше солнечных дней, чем в других горных и предгорных зонах. Это способствует получению ягодной и бахчевой культур более высокой сахаристости.