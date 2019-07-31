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Сезон арбузов: где покупать и сколько стоят

В регионах РФ начинают работу бахчевые развалы. Традиционно официально на бахчевых развалах торговля этой продукцией разворачивается в первые дни августа. В Москве, как сообщили в департаменте торговли и услуг, развалы откроются 3 августа, в первую субботу месяца. В Московской области, по данным министерства потребительского рынка и услуг региона, — 1 августа.

Бахчевые привозят из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана. Легальные площадки проверяются на соответствие необходимым нормам — специалисты берут пробы товара, чтобы определить его качество. К торговым точкам предъявляют требования: на них должны быть размещены стенды с информацией о режиме работы и стоимости продуктов. Продавцам нужно носить униформу, иметь медицинскую книжку, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность арбузов и дынь.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.