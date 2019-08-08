Иркутск, 8 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Аномальные по продолжительности и интенсивности пожары на севере Иркутской области и сильные паводки на юге тесно связаны с изменениями климата, в частности, с повышением температуры Тихого океана, заявила 8 августа и.о. заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета Инна Латышева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Тихий океан

«Среди более крупномасштабных факторов, возможно, определивших погодные аномалии летом этого года, можно указать Эль-Ниньо — повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана», — сказала эксперт.

Она добавила, что по данным Реанализа NCEP/NCAR летом 2019 года увеличилась интенсивность положительных аномалий температур и площадь, занятая ими. В связи с этим учёные предполагают, что дополнительные потоки тепла могли внести вклад в усиление меридиональности процессов. Также необычно высокой для территории Иркутской области в июне была и повторяемость восточного переноса.

В настоящее время чрезвычайный класс пожарной опасности по условиям погоды сохраняется по северу области. Анализ ежедневных данных ФБУ «Авиалесоохрана» показал, что непростые условия в регионе отмечались в середине июня 2019 года. В этот период площадь, пройденная лесными пожарами в Иркутской области, достигала 70% общей площади лесных пожаров, наблюдаемых на территории России.

Но еще более сложная ситуация по лесным пожарам оказалась в третьей декаде июля, когда вклад Иркутской области оказался максимальным как по площади лесных пожаров (83%), так и по числу очагов возгораний (59%). Высокие показатели пожароопасности сохраняются и в Красноярском крае. В настоящее время на долю этих двух регионов приходится порядка 95% площади лесных пожаров и 82% количества очагов возгораний на территории России в целом.

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