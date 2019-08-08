Нижний Новгород, 8 августа, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В 2018 году в Приволжском федеральном округе умерли в автомобилях скорой помощи 1623 человека, из которых 500 — в Саратовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные в статистическом сборнике Минздрава РФ.

Pulux11 Скорая помощь

Второе место по показателю занимает Татария, где не доехали до больниц 152 человека. Далее идут Пермский край — 145 и Самарская область — 123.

В автомобилях скорой помощи Оренбургской области умерли 116 пациентов, Кировской области — 112, Пензенской области — 104, Нижегородской области — 102 и 92 — в Башкирии. Ниже всех показатели в Марий Эл — 25, Ульяновской области — 34, Мордовии — 35, Удмуртии — 39 и Чувашии — 44.

Всего автомобилями скорой помощи в ПФО за прошлый год было госпитализировано 87,3 больного на 1000 населения.

В целом по России в автомобилях скорой помощи за год умерли 6839 человек, больше всего в Центральном федеральном округе — 2119. Поволжье в этом антирейтинге на втором месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Поволжье также снизилась обеспеченность врачами по итогам прошлого года — с 36,4 до 36 на 10 тыс. жителей округа. Хуже всего с кадрами обстоят дела в Татарии, где на 10 тыс. жителей приходится 31,2 специалиста. Лучше всего ситуация в Мордовии — 46,1 на 10 тыс. населения.

В округе за прошлый год также наблюдался спад обеспеченности больничными койками — на 2,4 тыс. мест.

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