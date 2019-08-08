Шэньчжэнь, Китай, 8 августа, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель автомобилей на альтернативном топливе компания BYD отчиталась о 73,2% росте продаж с января по июль 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Brücke-Osteuropa Электромобиль BYD

Как сообщил шэньчжэньский автопроизводитель, за указанный срок было продано 162 220 автомобилей на альтернативном топливе против 93 677 годом ранее. Мощный рост обеспечен в основном сектором пассажирских электромобилей, который взлетел на 228,9% до 105 294 единиц.

В июле, однако, продажи автомобилей на альтернативном топливе упали на 11,8% до 16 567 единиц, а продажи гибридных автомобилей упали на 35,2% до 6495 единиц. Рост обеспечили лишь продажи электромобилей, которые взлетели на 16,4% до 9515 единиц.

Несмотря на мощные показатели продаж в области автомобилей на альтернативной энергии, у компании наблюдается снижение продаж бензиновых транспортных средств. Всего было продано 96 837 единиц таких автомобилей за семь месяцев 2019 года, что на 42,4% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.