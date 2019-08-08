Пекин, 8 августа, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Цены на свинину в Китае продолжат сой рост из-за проблем со снабжением, вызванных африканской чумой свиней, считают китайские аналитики, передает 7 августа агентство Синьхуа.

tanakawho Свиньи

Средняя оптовая цена на свинину взлетела на 29,8% в июне текущего года до 21,59 юаней за килограмм (около $3,1). При этом, основным фактором роста цен стало негативное влияние африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Затронутые опасным для свиней вирусом, племенные предприятия вкладывают все больше денег в мониторинг и профилактику африканской чумы свиней, что не может не приводить к росту цен на свинину, сообщили аналитик в сфере продуктовой промышленности Чжу Даньпэн.

Отметим, что первый случай африканской чумы свиней в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. С тех пор вспышки начались в десятках других провинций по всей стране. С 22 по 26 июля цена на необработанную постную свинину составила 25,34 юаня за килограмм в среднем по 16 провинциям Китая, что на 43,1% выше, чем за тот же период годом ранее.