Владивосток, 8 августа, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Тропический тайфун, который принёс во Владивосток 77 мм осадков, продолжил смещение на восток, в сторону Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун

Читайте также: На Приморье обрушился мощный тропический шторм Francisco

По прогнозам синоптиков днём, 8 августа, в Приморье будут идти дожди, местами сильные — ожидается выпадение до 35 мм осадков за 12 часов и менее. Более всего осадков выпадет в Дальнегорском, Ольгинском, Лазовском и Кавалеровском районах. Далее тайфун будет смещаться в сторону Хоккайдо, куда дойдёт уже к вечеру.

Читайте также: На Владивосток обрушился тайфун Francisco

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа к южным районам Приморья подошёл тропический тайфун Francisco, которые принёс сильные осадки в виде ливневых дождей. Наибольший удар стихии пришёлся на город Партизанск, где за ночь выпало 91 мм осадков.