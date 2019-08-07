Бишкек, 8 августа, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Ряд круглосуточных магазинов Бишкека, обычно работающих круглые сутки, закрылись. Витрины торговых объектов закрыты рольставнями. Это традиционный для Киргизии способ избежать разграбления торговой точки в случае массовых беспорядков и мародерств.

President.kg

Бишкек подвергался нашествию мародеров дважды при насильственной смене власти — в марте 2005 и апреле 2010 годов. Тогда бегство президентов страны сопровождалось всплесками насилия, многочисленными жертвами и параличом правоохранительных органов.

Нынешний рост напряженности связан с провальной попыткой киргизского спецназа арестовать Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Представители торговых сетей опасаются, что конфликт выплеснется за пределы Кой-Таша.

https://www.facebook.com/permalink.php