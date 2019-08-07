Кишинёв, 7 августа, 2019, 23:41 — ИА Регнум. За последние два месяца в Молдавии зафиксировано не меньше 40 случаев кори. Как передаёт ИА REGNUM, об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья Молдавии.

Всего за первые семь месяцев этого года в республике зарегистрировали 66 случаев заболевания корью.

Более половины всех случаев фиксируются в Кишинёве. Как правило речь идёт о людях, которые приезжают из других стран, особенно из соседней Украины, где заболевание корью приняло характер эпидемии.

В Молдавии число заболевших на фоне эпидемии в Румынии и на Украине резко выросло в 2018 году, когда было зарегистрировано 239 подтвержденных случаев.