Москва, 7 августа, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации по итогам всестороннего изучения ситуации с тлением руды в карьере Сибая, как по итогам исследований, так и при выезде на место эндогенного пожара.

toliku Сибайский карьер

«Одна из наиболее вероятных причин возникновения пожара в месторождении «Новый Сибай» — отказ от применения мер профилактики пожаров при добыче руды с высоким содержанием серы. Работы в последние годы (вероятно, после 2008 г.) велись без применения этих мер. Есть основания полагать, что процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной. Это следует из решений суда относительно гибели шахтеров в 2017 году и по вопросу превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе сернистого газа, в 2019 году», — отмечается в рекомендациях Совета.

Эксперты полагают, что проект мокрой консервации карьера — это принципиально правильное решение. Однако проект был рассчитан на подъем воды на недостаточную высоту, более того, в самом проекте полностью отсутствовали данные о локализации и объеме очагов тления.

Для полной ликвидации очагов необходимо продолжать подтопление в соответствии с планом, но в этом случае возникают риски, связанные с повышением давления на возведенные перемычки, необходимо их усиление.

«В случае, если проектные расчеты покажут невозможность подтопления всех очагов с частичным заполнением водой чаши карьера до полного подавления выделения продуктов горения от очагов до конца июля, рассмотреть другие варианты тушения или, как минимум, временного подавления очагов, привлечь к этому дополнительных экспертов и немедленно информировать о принятых решениях население», — считают эксперты.

Отдельно СПЧ предлагает правительству Башкирии провести комплексную оценку характера и масштабов причинения вреда здоровью жителей Сибая, уделив особое внимание оценке вредного воздействия на несовершеннолетних.

По итогам проведения комплексной оценки Совет рекомендует «проработать вопрос об организации дополнительных мер медицинского, в первую очередь санаторно-курортного, обслуживания жителей Сибая».

В рекомендациях ОАО «УГМК» (Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) и его дочерним структурам Учалинскому ГОК (горно-обогатительный комбинат) и его сибайскому филиалу рекомендовано проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города «во избежание подачи массовых (коллективных) исков о возмещении вреда, причиненного здоровью населения Сибая».

Как сообщало ИА REGNUM, карьер дымит 8 месяцев, уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара.

Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введён режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся.

Ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината, постановил Верховный суд Башкирии. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы с воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля. Недавно врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал новый срок завершения работ на карьере — по его словам, полностью проблему в Сибае решат 27 июля. Действительно, Сибайский филиал Учалинского ГОКа отчитался о выполнении второго этапа подтопления карьера. Но после визита в город эксперта СПЧ Григория Куксина очевидно, что новые очаги тления располагаются выше уровня подтопления, и не все они будут потушены в ближайшее время.