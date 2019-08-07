Бишкек, 7 августа, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии может собраться на внеочередное заседание в связи с ситуацией вокруг бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня, 7 августа, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter депутат Дастан Бекешев.

loginovskikh Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии

Он напомнил, что созыва внеочередного заседания нужно собрать подписи как минимум 40 депутатов.

«Нужно 40 подписей на инициирование внеочередного созыва. Кажись набирается. Утром пересчитаем. Правда, могут вмешаться в этот процесс и ничего не получится», — пишет Бекешев.

Напомним, что именно парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений против бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. В перечень вошли обвинения: от коррупции и мошенничества до узурпации власти.

На минувшей неделе Жогорку Кенеш лишил Атамбаева статуса экс-президента Киргизии и тем самым лишил его неприкосновенности.

Сегодня спецназ киргизской милиции попытался задержать Атамбаева. Но не тут то было — бывший президент окопался в своей резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека и собрал туда значительное число своих сторонников. Попытка штурма резиденции успехом не увенчалась. Ранения получили более 40 человек, также есть неподтвержденные сведения о двух погибших.