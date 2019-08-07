Бишкек, 7 августа, 2019, 22:35 — ИА Регнум. СМИ Киргизии сообщают, что более тысячи сторонников бывшего президента страны отправились к нему на помощь.

Атамбаев Алмазбек

По информации Kaktus.media «из Кочкорского района уже выехало около 400−500 человек… из Нарынской области собирается в Бишкек около 800 человек, из Иссык-Кульской области — около 400».

Также, по словам очевидцев, на помощь Атамбаеву отправилась молодежь из сел, находящихся неподалеку от его резиденции в селе Кой-Таш.