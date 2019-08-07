Париж, 7 августа, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дельнейшую работу по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате», сообщили 7 августа в пресс-службе Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент заверил в заинтересованности Франции в достижении в краткосрочной перспективе конкретных результатов в рамках «нормандского формата». Он сказал, что данный вопрос будет включён в повестку его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. В ближайшее время он также намерен провести консультации с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На днях Зеленский выступил с инициативой о проведении встречи лидеров стран «нормандской четвёрки». Поводом для созыва встречи он назвал гибель четверых украинских военнослужащих в районе Павлополя в результате «обстрела из ручного противотанкового гранатомёта».