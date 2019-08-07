Москва, 7 августа, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Россия не даст в обиду русских, проживающих за пределами страны, в том числе на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ) в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА Красная Весна Солдаты ДНР

В программе обсуждались манёвры военной техники Украины на границе с Донбассом.

«Мы не дадим своих людей в обиду. Вы отменили русский язык на Украине, и если вы думаете, что это приблизит Донбасс к миру, то, конечно, дончане не придут на Украину», — сказал он, обращаясь к украинским экспертам.

Калашников отметил, что жители Донбасса не для того воевали за свободу, чтобы отказаться от неё, как того хотят в Киеве.