Тайбэй, 7 августа, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Военное ведомство Тайваня приняло на вооружение «антикитайские» крылатые ракеты Yun Feng, сообщает 7 августа интернет-портал armyrecognition.com.

Oolxiang Ракета Yun Feng

По утверждению портала, Тайвань поставил на боевое дежурство 20 таких мобильных ракетных комплексов, называя их средством защиты от нападения Китая.

Заявлено, что в случае нападения Китая эти ракеты с дальностью полёта 1 500 км достанут до Гонконга, Шанхая или стратегически важных объектов в провинциях Гуандун и Чжэцзян, включая атомные электростанции и хранилища со стратегическими запасами нефти.

Стоит отметить, что территория континентального Китая хорошо защищена развитой системой ПВО из комплексов как наземного, так и морского базирования.