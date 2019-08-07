Курск, 7 августа, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В Курской области ООО «Строительная компания Своя квартира» полностью выплатило штраф в размере 10 миллионов рублей, назначенный за взятку, которую его руководитель дал бывшему заместителю губернатора Василию Зубкову. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Руководитель строительной фирмы передал взятку в виде гаража стоимостью более миллиона рублей заместителю губернатора Курской области. За это чиновник содействовал в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору документов о введении жилого дома в эксплуатацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Зубкова в 2018 году приговорили к двум годам лишения свободы, как и директора фирмы Александра Филимонова.