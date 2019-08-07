Сухум, 7 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Директор республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Вячеслав Эшба рассказал журналистам о предстоящей реконструкции аэропорта, сообщило 7 августа информагенство АпсныПресс.

Эшба отметил, что вопрос восстановления разрушенного в 1993 году аэропорта встал сразу после войны, в 1994 году, но не было никаких политических средств для реализации этого проекта. Не удалось возобновить регулярные воздушные рейсы и после признания республики Россией.

На данный момент, указал Эшба, подписаны важные договоры между Россией и Абхазией — о воздушном сообщении и о сотрудничестве в области гражданской авиации. В текстах договоров содержатся положения, которые дают основания для восстановления работы аэропорта. Эшба сообщил, что подготовка к восстановлению аэропорта продолжается более года. «Сухуму» был присвоен международный четырехбуквенный код «URAS», инвестор уже оплатил проект реконструкции капитального ремонта аэропорта. Проект полной реконструкции и капитального ремонта аэропорта примет рабочая группа при правительстве Абхазии.

Отвечая на вопрос о наличии персонала аэропорта в Абхазии, Эшба отметил, что специалисты в стране есть, но им придется пройти переподготовку. Стажировки должны проходить в российских учебно-тренировочных центрах. В рамках реконструкции аэропорта предстоит отремонтировать взлетную полосу, построить новое здание аэровокзала или же пристроить к старому зданию новые модули. По прогнозам Эшбы, самолеты полетят примерно через полтора года. «Почти 30 лет ждали, полтора года точно дождемся. Это будет счастье, когда наши пассажиры смогут из Абхазии улетать и прилетать» — заключил директор «Сухума».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля Абхазия заявила о восстановлении международного статуса аэропорта «Сухум». 30 июля МИД Грузии заявил, что Абхазия не восстановит международное ависообщение. 6 августа вопрос о воздушном сообщении обсуждался на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным.