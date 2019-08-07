Рим, 7 августа, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Италии следует провести досрочные парламентские выборы и сформировать новую правящую коалицию, заявил журналистам в среду, 7 августа, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передаёт Adnkronos.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В среду парламент Италии поддержал проект строительства участка скоростной железной дороги между Турином и Лионом. Одна из двух правящих партий, «Лига», голосовала «за», их партнёры по коалиции из «Движения 5 звёзд» — «против».

По словам Берлускони, пора прервать «неудачный опыт» работы коалиции, стороны которой не согласны между собой по столь многим вопросам.

Ранее поводом для споров между участниками коалиции становились вопросы, связанные с мигрантами, налогами, бюджетом.

Позиция Берлускони объясняется его расчетом на то, что в случае проведения досрочных выборов победу одержат правоцентристские партии (во главе с «Лигой»), в том числе и партия самого Берлускони, которая сможет рассчитывать на несколько постов в правительстве.

Нынешняя коалиция была сформирована весной 2018 года, «Движению 5 звёзд» в ней принадлежит две трети постов. За это время электоральная ситуация изменилась, сейчас «Лига» могла бы рассчитывать почти на 40% голосов избирателей и пост премьер-министра.

Однако лидер партии Маттео Сальвини, вопреки многим прогнозам, не инициирует досрочные выборы. По его словам, он намерен выполнить данные обещания. По другой версии, Сальвини не ускоряет распад коалиции, чтобы не брать на себя полноту ответственности за ситуацию в стране.