Москва, 7 августа, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Компания «Нестле Россия», являющаяся дочерней структурой швейцарской корпорации Nestlé, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Центрального таможенного управления (ЦТУ) и Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом 7 августа сообщает RNS со ссылкой на материалы суда.

Nestlé Компания Nestlé. Швейцария

Из иска, зарегистрированного 1 августа, следует, что Nestlé просит признать незаконными решения и действия (бездействие) российской таможенной службы.

Как пояснил агентству представитель ФТС, ранее Центральным таможенным управлением была скорректирована таможенная стоимость товаров, ввозимых ООО «Нестле Россия». После этого компания обратилась в ФТС в рамках процедуры административного обжалования, однако ведомство не нашло оснований для отмены оспариваемых компанией решений.

Сообщается, что 5 августа дело было принято Арбитражным судом к производству, предварительные слушания по нему назначены на 5 сентября.

Других подробностей разбирательства не приводится. Ни таможенное управление, ни Nestlé пока официально не комментируют ситуацию.