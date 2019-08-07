Москва, 7 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Нефтяной рынок давно перестал серьезно реагировать на физические факты, которые должны диктовать цену на энергоносители. В настоящий момент нефть, как собака Павлова, чутко следит, как за звоночком, за каждым движением господина Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Таким образом, пренебрегая серьезными факторами, всё сильнее и влиятельнее становится политическая «торговая война» между Китаем и США, подстрекаемая американским президентом.

С самого начала недели нефтетрейдеры приняли выжидательную позицию после заявлений Дональда Трампа о возможном ужесточении условий конфронтации между Соединенными Штатами и Поднебесной», — пояснила эксперт.

Нефть после этого чуть снизилась на страхах инвесторов за свои активы, однако, достигнув серьезных психологических уровней, наступило небольшое затишье, своеобразная стагнация в районе $58,60−59,10 по нефти марки Brent и $53,20−53,75 за бочку нефти марки WTI», — пояснила эксперт.

«В ближайшей перспективе для сильного увеличения волатильности провокационных факторов нет, нефтяной рынок может показать небольшую коррекцию от этих уровней в сторону роста по нефти Brent — максимум до $60 за баррель, и американская нефть WTI может подкорректироваться до уровня $54 за бочку.

В случае появления сильных политических факторов вполне логичным будет уход нефтяных котировок дальше вниз после пробития уровней вышеназванного коридора стагнации», — считает Ланис.

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