Москва, 7 августа, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Ремонтные работы в населённых пунктах, пострадавших из-за взрывов на арсенале в Красноярском крае, должны быть завершены за две недели. Такое поручение отдал министр обороны России Сергей Шойгу 7 августа, говорится в сообщении ведомства.

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В первую очередь восстанавливать будут жилые дома и социальные объекты. Оценкой причиненного ущерба занимается специальная комиссия Минобороны.

Дома повреждены в селе Каменка, на территории военного городка пострадали многоквартирные дома. Речь идет о случаях повреждения кровельного полотна, остекления.

Поселок Каменка находится в непосредственной близости от арсенала, где произошли взрывы. В Ачинске, Назарово, Заворках, Ключах и Малом Улуе не обнаружено повреждений социальных объектов, инфраструктуры и жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на территории воинской части под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, что привело к детонации снарядов. Пожар ликвидировали на следующий день.

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