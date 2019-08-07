В Твери уволили всех водителей трамваев: в мэрии заявили об оптимизации
Тверь, 7 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Все водители трамвайного парка города Твери были уволены с формулировкой «по соглашению сторон» 5 и 6 августа, сообщается в группе «ВКонтакте» «Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус».
»Как выяснили мы у водителей трамвая, им сообщили, что сокращать никого не будут, и если они сами не напишут заявление на увольнение, то найдут причины их уволить», — говорится в сообщении.
В администрации города заявили, что мера направлена на оптимизацию расходов бюджета на заработную плату сотрудникам, фактически находящимся в простое: трамвайное движение в Твери прекратилось в ноябре 2019 года, тогда говорилось, что решение временное и связано с плохим состоянием полотна.
Отметим, 30 июля по итогам заседания правительства, где обсуждалась новая модель пассажирских перевозок, губернатор Игорь Руденя заявил, что о ликвидации трамвайного движения в Твери речи не идёт — таких планов нет.