Санкт-Петербург, 7 августа, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Верховный суд РФ не принял к рассмотрению иск избирательной комиссии муниципалитета (ИКМО) «Введенский» в Санкт-Петербурге к Центризбиркому. Об этом сообщили на заседании ЦИК России 7 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

ИКМО «Введенский» была недовольна, что ЦИК поддержала двух кандидатов в депутаты от «Яблока», Павла Хусу и Павла Калайдина, чьи документы «перепутались» в избиркоме. ИКМО не зарегистрировала кандидатов, жалобы в Горизбирком не помогли, они дошли до Центризбиркома, который указал Санкт-Петербургской избирательной комиссии все же зарегистрировать оппозиционеров.

Заметим, муниципалитет «Введенский» расположен в Петроградском районе, который политически «курирует» спикер петербургского Заксобрания, главный единоросс региона Вячеслав Макаров.

Председателя ЦИК Эллу Памфилову, судя по всему, повеселил сам факт подачи иска от муниципального избиркома на Центризбирком в Верховный суд.

«Я сразу вспомнила басню Крылова про слона и Моську», — сказала Памфилова.

Как выяснилось, Верховный суд не принял к рассмотрению иск, так как счел, что регистрация двоих кандидатов на выборах никак не затрагивает интересы ИКМО.

«Они молодцы, с одной стороны. Мы только за то, чтобы ИКМО в Петербурге стали с трепетом относиться ко всем процедурам, основывались на правовых решениях и требовали этого же от вышестоящих комиссий», — заметила Памфилова.

Напомним, муниципальная кампания в Петербурге сопровождается многочисленными скандалами, в том числе и в Петроградском районе. Десятки ИКМО скрывали дату назначения выборов, свое местоположение, не давали оппозиционным кандидатам и самовыдвиженцам подать документы, те наталкивались на закрытые двери или «фейковые» очереди из подставных кандидатов спортивного телосложения.

Теперь петербургские суды рассматривают сотни исков, через которые, с одной стороны, незарегистрированные кандидаты пытаются восстановиться, а с другой стороны, единороссы пытаются снять с выборов тех, кому удалось добиться регистрации.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.