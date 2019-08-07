Санкт-Петербург, 7 августа, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В интернете появились видеокадры, на которых зафиксировано избиение арестанта деревянной палкой, находящейся в руках его сокамерников. Якобы, эта съемка сделана в СИЗО №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Карина Саввина ИА REGNUM «Кресты-2» (административный корпус)

Этот следственный изолятор в Колпинском районе имеет неофициальное название «Кресты-2». Он является самым крупным подобным заведением на Северо-Западе.

ФСИН России уже направил в Санкт-Петербург группу сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщили сегодня, 7 августа, в пресс-службе регионального УФСИН.

«В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети интернет информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1», — заявили в пресс-службе.

Если факты избиений подтвердятся, материалы проверки будут сразу же направлены в следственные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

В то же время в УФСИН отмечают, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и общественной наблюдательной комиссии постоянно посещают новые «Кресты».

"Заявлений о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, не поступало», — подчеркивают в пенитенциарном ведомстве.

СИЗО в Колпино начали строить в 2007 году. Объект должны были еще в 2015 году. Однако первых «постояльцев» «Кресты-2» приняли только в конце 2017 года.