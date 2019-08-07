Лондон, 7 августа, 2019, 12:36 — ИА Регнум. «От диалога глухих на прошлой неделе до взаимных обвинений в возрастающем риске Брексита без соглашения, — описывает испанское издание El Pais текущее взаимодействие Соединенного Королевства и Евросоюза. — Отношения между Брюсселем и Лондоном ухудшаются с каждой минутой, хотя председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и новый британский премьер-министр Борис Джонсон пока даже не успели взглянуть друг другу в глаза». В ожидании этой встречи, которая должна состояться не позднее конца августа, стороны отдалились друг от друга еще на один шаг, и похоже, что напряжение будет неумолимо нарастать вплоть до выхода Великобритании из состава ЕС 31 октября».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Вчера, 6 августа, Еврокомиссия в очередной раз напомнила, что Брексит без договоренностей не является для нее «предпочтительным результатом», однако подчеркнула: соглашение о выходе, заключенное с правительством Терезы Мэй в ноябре 2018 года, останется неприкосновенным. «Мы всегда готовы предоставить разъяснения, если этого хочет Соединенное Королевство <…> Но соглашение не подлежит повторному обсуждению», — заявила пресс-секретарь Комиссии Анника Брайдтхардт.

Тем временем в Лондоне Майкл Гоув, один из «творцов» Брексита, посетовал на отказ Брюсселя возобновить переговоры. «Меня глубоко печалит, что ЕС сейчас не выглядит готовым к переговорам с Соединенным Королевством», — сказал Гоув, получивший в правительстве Джонсона должность канцлера герцогства Ланкастерского и поручение ускорить приготовления к Брекситу без договоренностей. Политик заверил, что выход из Евросоюза произойдет «с соглашением или без него», и повторил предложение премьер-министра провести переговоры «в духе доброй воли», чтобы гарантировать возможность дружественных отношений в будущем.