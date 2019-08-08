Сеул, 8 августа, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо намерены диверсифицировать направление экспорта сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

패러 스토리 Провинция Чхунчхон-Намдо

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто в Японию составил $77,54 млн, что является 36,5% от общего экспорта агропродовольственных товаров. Известно, что экспорт агропродукции в США составил 10% от общего экспорта или $22,48 млн, в Австралию — $12,42 млн или 5,8% от общего экспорта сельскохозяйственных товаров.

Представители мэрии провинции считают, что если Япония введет ограничения на импорт южнокорейской сельскохозяйственной продукции, то экспорт агропродукции может значительно сократиться.

Известно, что мэрия провинции Чхунчхон-Пукто намерена разработать стратегию регулирования экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции с учетом всех возможных вариантов. В частности, органы местного самоуправления намерены улучшить маркетинг, чтобы увеличить поставки агропродовольственной продукции в Китай, Вьетнам и США.

«Мы будем внимательно следить за быстро меняющейся ситуацией на рынке, а также разработаем стратегию выхода на новые рынки и подготовим соответствующие контрмеры», — сообщили представители мэрии.