Москва, 7 августа, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Валентин Гафт попал в больницу. В реанимационное отделение одной из московских клиник он был доставлен с инсультом около недели назад, сообщает 7 августа телеканал РЕН-ТВ.

Цитата из к/ф «12» реж Никита Михалков. 2007. Россия Валентин Гафт

В настоящее время состояние здоровья 83-летнего актёра стабилизировалось. Он находится под наблюдениями врачей в отделении неврологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее у артиста наблюдались проблемы с сердцем. Из-за этого восемь лет назад Валентин Гафт в тяжелом состоянии был доставлен на лечение в кардиологическое отделение в НИИ им. Склифосовского в Москве. Тогда медики поставили ему диагноз — «ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия».

Напомним, советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт 2 сентября 2019 года будет отмечать свой 84-й день рождения. Выпускник школы-студии МХАТ, за свою профессиональную карьеру Гафт снялся в более чем 100 фильмах, таких как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж», «Небеса обетованные». В 1984 году удостоился звания народного артиста РСФСР.