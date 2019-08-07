Цхинвал, 7 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов 6 августа сообщил журналистам, что пригласил президента Никарагуа Даниэля Ортега посетить республику. Предварительно договорились о визите в 2020 году, передает слова президента ИА Рес.

Как отметил Бибилов, в ходе визита в Никарагуа представители руководства двух государств договорились о развитии отношений в различных сферах. Президент отметил, что в ходе визита представителей Никарагуа в Южную Осетию можно будет перейти к обсуждению конкретных направилений взаимодействия стран.

В ближайшее время в Южной Осетии начнет работать новый посол Никарагуа, сообщил Бибилов.

Напомним, Никарагуа 3 сентября 2008 года вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии, через между странами год были установлены дипломатические отношения между странами.