Москва, 7 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Анкаре турецкой стороной начата приёмка компонентов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», которые были поставлены Россией в июле 2019 года на авиабазу Мюртед. На это понадобится почти два месяца.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

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По словам военно-дипломатического источника, которого цитирует ТАСС, передачу проводят российские техники, которые прибыли в Турцию в начале августа, а принимают поставленные компоненты систем ПВО прошедшие обучение в РФ турецкие военные.

Уточняется, что системы С-400 станут собственностью Турции с момента подписания акта приема-передачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов Турция заключила в декабре 2017 года. Такой шаг вызвал беспокойство у Вашингтона. США пригрозили Анкаре санкциями, если страна не откажется от сделки с Москвой. Турция ответила решительным отказом.

12 июля 2019 года Россия начала поставки компонентов систем ПВО в Турцию. 25 июля первый этап был завершён. Вторая очередь поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Анкару может быть начала уже в 2020 году.