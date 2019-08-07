Москва, 7 августа, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей. Об этом 7 августа пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Такой показатель стал минимальным за пять лет, что связывают со снижением потребительской активности граждан и падением спроса на услуги фрилансеров. Директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида полагает, что в 2014 и 2015 годах зарплату в конвертах получали до 40% работников, однако теперь их доля снизилась до 30%.

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Экономисты отмечают, что работники не отказываются от серых зарплат из-за недоверия к пенсионной системе. Люди стремятся заработать «здесь и сейчас», однако максимальная прозрачность пенсионной системы и ежегодная индексация пенсий на размер инфляции способна изменить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, только 12% трудящихся в России получают зарплату более 75 тыс. рублей в месяц, в частности, это нефтяники, газовики и шахтёры. В лёгкой промышленности, сфере образования и сельского хозяйства многие зарабатывают не более 15 тыс. рублей.

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