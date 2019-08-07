Москва, 7 августа, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Более 300 млн рублей составляет задолженность Украины перед СНГ, пишет 7 августа газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Такими данными располагают в МИД РФ. Долг накопился в связи с тем, что Киев с 2014 г. не платит взносов в единый бюджет органов СНГ. Юридически Украина считается членом СНГ — заявлений о выходе Киев в исполком СНГ не подавал.

Комментируя эту информацию, политолог Денис Денисов предположил, что Украина может возобновить свою работу в рамках СНГ после формирования нового правительства:

«В этом случае Киеву придётся перезаключать соглашения с каждым из государств. При этом начиная с момента запуска СНГ в рамках организации были подписаны тысячи различных соглашений почти во всех отраслях жизнедеятельности человека, а Украина продолжает быть подписантом многих из них».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца года Украина должна выплатить 169 млрд гривен по внутреннему и внешнему госдолгу.

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