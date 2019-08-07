Асунсьон, 7 августа, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Запрос о начале процедуры импичмента президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса направила в сенат этой страны парагвайская оппозиция, пишет ABC.

Kremlin.ru Абдо Бенитес

Запрос аргументируется подписанием Бенитесом двустороннего акта о строительстве гидроэлектростанции совместного с Бразилией производства Itaipú.

Комментируя это решение, парагвайский оппозиционный депутат Селсо Кеннеди пояснил, что Бенитес, а также министр финансов Бениньо Лопес и вице-президент Уго Веласкес превысили свои полномочия. Все они, по мнению оппозиции, должны уйти в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеупомянутое соглашение с Бразилией было признано противоречащим государственным интересам. 3 августа оно было аннулировано.