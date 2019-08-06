Ереван, 7 августа, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Выступление Никола Пашиняна на площади Возрождения в Степанакерте 5 августа стало ещё одним шагом к установлению революционных веяний в Нагорном Карабахе, Такое считает политический обозреватель Татул Акопян.

Пашинян на митинге в Степанакерте

Перед предстоящими в Карабахе в 2020 году президентскими и парламентскими выборами внутриполитические мессиджи Пашиняна аналитик считает ясными, а именно: Армения будет гарантом честных и прозрачных выборов в Карабахе. Но, по словам Акопяна, власти Армении не должны оказывать открытую поддержку кому-либо из кандидатов.

«В этом вопросе Пашинян и его команда, вероятно, должны быть осторожны, но естественно, что у них будут предпочтительные для них кандидаты, партии», — сказал Татул Акопян в эфире «Радио Азатутюн». Например, аналитик считает неслучайным присутствие на трибуне, за спиной Никола Пашиняна министра иностранных дел Карабаха Масиса Маиляна.

Кстати, чем ближе президентские выборы в Карабахе, тем чаще в кулуарах армянской власти звучит имя Масиса Малияна, как предпочтительного кандидата для властей Армении. Хотя действующий президент Карабаха Бако Саакян, который находится у власти около 11 лет, может по закону баллотироваться на президентский пост, однако неоднократно заявлял, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах.