Белфаст, Великобритания, 6 августа, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар призвал использовать время до 31 октября для обсуждения «декларации о будущих отношениях» между Великобританией и Евросоюзом, 6 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По мнению главы ирландского правительства, в ходе обсуждений декларации могут образоваться «альтернативные договоренности» либо стороны могут пойти на продление сроков Brexit.

Отметим, Брюссель уже многократно заявлял об отказе от изменения соглашения по Brexit, которое не устраивает британский парламент и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

31 октября 2019 года Великобритания должна покинуть Европейский союз. Сроки Brexit уже сдвигались из-за осложнений переговоров между ЕС и Великобританией.

В случае, если соглашение о выходе между Лондоном и Брюсселем не будет ратифицировано Великобританией, страну ждет «жесткий Brexit».

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