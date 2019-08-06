Москва, 6 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Известный скандальный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что он покидает Россию. Соответствующее видеообращение он опубликовал на видеохостинге YouTube.

Kalan Артемий Лебедев. 2008

В видеообращении Лебедев утверждает, что ему якобы спешно пришлось покинуть Россию, и сейчас он находится «в самом конце Европы» (по всей видимости, в Португалии).

Он утверждает, что решение далось ему нелегко, но он был вынужден его принять из-за событий 27 июля и 3 августа в Москве, когда правоохранительные органы разогнали несанкционированные митинги внесистемной оппозиции.

«Есть большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться. Потому что то, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным. Вы видите, у меня даже дрожит голос. Я прошу вас понять и простить меня», — пафосно утверждает Лебедев.

Он всячески ругает российскую власть, утверждая, что она якобы «украла у народа выборы», а также пенсии и всё остальное.

Свое выступление Лебедев заканчивает словами: «Россия будет свободной».

Стоит отметить, что Лебедев и ранее постоянно поддерживал интерес к себе со стороны общественности и СМИ благодаря скандалам и различным искам об авторских правах. Так, сотрудники его дизайнерской фирмы четыре дня за 100 тыс. рублей придумывали белый прямоугольник в качестве этикетки для бутылок с водой.

В социальных сетях особо не верят в то, что Лебедев реально покинет Россию.