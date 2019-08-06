Вашингтон, 6 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обещает помочь американским фермерам, пострадавшим от торговой войны с Китаем, 6 августа передает агентство Reuters.

Грант Вуд. Американская готика. 1930

«Наши великие американские фермеры знают, что Китай не сможет причинить им вред, потому что их президент поддерживает их» , — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай отказался от закупок сельхозпродукции Соединенных Штатов — в ответ на угрозу введения 10%-ных пошлин на $300 млрд китайского импорта в США.

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