Курск, 6 августа, 2019, 21:49 — ИА Регнум. В Курской области заявки на компенсацию за погибших пчёл подали 244 пасечника. Общая сумма компенсаций, которые выплатят пчеловодам, составит около 15 млн рублей, сообщила пресс-служба областной администрации.

Документы от пчеловодов принимаются до 8 августа. Как уже сообщало ИА REGNUM, срок продлили из-за большого количества заявок. За каждую погибшую пчелиную семью выплатят по 3150 рублей из резервного фонда губернатора.

Комментируя информацию о том, что не у всех пчеловодов принимаю документы, первый заместитель председателя комитета АПК Курской области Сергей Малахов заявил, что власти не оставят эту проблему жителей региона без внимания.