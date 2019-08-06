Осло, 6 августа, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Норвегии проявило серьёзное беспокойство в отношении российских военных учений в Арктике «Центр-2019». В норвежском минобороны их назвали тревожным признаком «всё более агрессивного поведения северного соседа» — сообщает Reuters.

Минобороны России Стратегические военные учения «Центр-2019»

По мнению норвежских военных, Россия увеличивает свою военную активность, проводит свои учения всё ближе к границам западных государств, и поэтому в Осло будут внимательно следить за грядущими испытаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные стратегические учения «Центр-2019» пройдут вдоль Северного морского пути в августе-сентябре 2019 года, неподалеку от побережья норвежских провинций Нордланд и Тромсе.

В ходе учений войска Центрального военного округа проведут 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Планируется использование новой боевой техники, изготовленной специально для Арктики, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и боевой танк Т-80БВМ.

Кроме того, в учениях, возможно, примут участие войска Китая, которые присутствовали на учениях «Восток-2018».