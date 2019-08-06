Вашингтон, 6 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» направлен в Южно-Китайское море, сообщает 6 августа газета The Hill со ссылкой на командующего авианосными силами Карла Томаса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Издание утверждает, что нахождение этого корабля в регионе, который оспаривают несколько стран, будет способствовать диалогу и обеспечит там мир.

«Задача этого авианосца — мир через силу», — заявил изданию Карл Томас. По его мнению, это позволит наладить диалог между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем, оспаривающими часть акватории Южно-Китайского моря.

«Мы уверены, что надо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает безопасность и стабильность для дискуссий между странами», — заявил американский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Китайском море давно существует территориальная проблема вокруг архипелага Наньша или островов Спратли, на которые претендуют Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, часть из которых являются союзниками США.

Напомним, отправка авианосца происходит на фоне очередного витка напряжённости между США и Китаем.