Москва, 6 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Военно-морской флот России получит принципиально новое средство борьбы с подводными лодками противника, сообщает 6 августа газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Минобороны России

Комплекс ПЛУР представляет из себя противолодочную управляемую ракету в универсальном транспортно-пусковом контейнере, оснащённом системами старта и боевого управления, а также источниками питания и вспомогательными системами.

Ракета комплекса ПЛУР способна поражать субмарины на расстоянии в несколько десятков км.

В головной части ракеты находится небольшая торпеда, которая отделяется от носителя и самостоятельно ищет и поражает подводную лодку.

По мнению российских военных, гарантия поражения подводной лодки комплексом ПЛУР доходит до 90%, а по сравнению с противолодочными торпедами ПЛУР обладает гораздо большим радиусом действия.

Кроме того, после установки контейнеров ПЛУР практически любой корабль быстро превращается в истребитель подводных лодок.