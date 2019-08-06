Москва, 6 августа, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Москве не считают возможным давать оценки решению администрации США о смене посла в России, заявили 6 августа ТАСС в Министерстве иностранных дел России.

White House Джон Хантсман

Вместе с тем, согласно сообщению агентства, в ведомстве охарактеризовали Джона Хантсмана как профессионала и выразили сожаление в связи с тем, что «внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений».

Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Следует отметить, что сообщения о планах Хантсмана уйти в отставку до конца текущего года появлялись ещё в начале июня. Источники связывали это с его намерениями баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Должность посла в России Хантсман занимает с октября 2017 года.