Москва, 6 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Администрация сайта «Википедия» заблокировала возможность использовать для верификации ссылки на несколько интернет-изданий. Среди забаненных СМИ оказались ФАН, Nation News, ФБА «Экономика сегодня» и «Журналистская правда».

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По мнению Федерального агентства новостей, администрация «Википедии» забанила издание, «стремящееся предоставить читателям альтернативное видение событий».

Создатели «свободной энциклопедии» не раз утверждали, что на их интернет-ресурс невозможно оказать политического давления. Между тем, напоминает ФАН, на ресурсе трудится огромное количество авторов статей, модераторов, редакторов и администраторов, на которых нетрудно оказать влияние извне.

Как полагают в ФАН, правки и дополнения к статьям могут служить дополнительным примером «политической непредвзятости». Издание приводит пример журналиста из Москвы Андрея Графова, который лишился аккаунта на «Википедии» за 700 правок в статьях об искусстве. Администрация интернет-энциклопедии проигнорировала его доводы, оставив решение о блокировке неизменным.

«Информационное агентство, несмотря на давление и блокировки, не прекратит знакомить читателя с объективными фактами и реальным положением вещей», — подчеркнули в ФАН.