Москва, 6 августа, 2019, 19:58 — ИА Регнум. На заседании рабочей группы ЦИК 6 августа рассмотрели вопрос о подписях, собранных для регистрации на выборах в Мосгордуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Члены рабочей группы рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе незарегистрированному кандидату от партии «Яблоко» Елене Русаковой. Ей было дополнительно зачтено 75 подписей, однако этого количества всё равно не хватило для участия в выборах.

Также было отказано в удовлетворении жалоб кандидатов Александра Руденко, Екатерины Игнатовой и Дмитрия Гудкова. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК РФ.