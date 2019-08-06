Новосибирск, 6 августа, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Новосибирцы сегодня, 6 августа, вышли на согласованный митинг «За спасение лесов и чистое небо». Тем самым они планируют ещё раз привлечь внимание к теме тушения пожаров в Сибири.

(сс) skeeze Лесной пожар

Как сообщает «НДН.инфо», в Нарымском сквере собралось около 150 человек.

«Дышать экономически невыгодно», «Требуем внести поправку в закон о зонах контроля и тушить абсолютно все лесные пожары», «Требуем остановить вырубку леса» — гласили плакаты в руках людей.

Участники акции протеста подписали резолюцию с требованием привлекать к тушению пожаров все доступные силы МЧС и Росгвардии. Резолюцию организаторы планируют направить полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов. Ими пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.