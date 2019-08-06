Вашингтон, 6 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, президент США Дональд Трамп всё ещё готов заключить торговое соглашение с Китаем, 6 июля передает агентство Reuters.

Matt H. Wade Белый дом. США

«Он хотел бы заключить сделку… Он хотел бы продолжить переговоры», — сообщил Кадлоу журналистам.

По словам Кадлоу, Трамп будет готов на сделку с Китаем только в том случае, если это будет «правильная сделка».

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