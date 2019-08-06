Симферополь, 6 августа, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Подрядчик строительства нового многофункционального медцентра им. Семашко в Симферополе задерживает зарплату рабочим. Об этом 6 августа на выездном совещании журналистам сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

ИА REGNUM

«По информации, которая поступает ко мне на Facebook и официально в министерство, имеются проблемы с выплатой заработной платы работникам. Всё это я сегодня доложу курирующему вице-премьеру Евгению Кабанову, который передаст эту информацию главе республики, чтобы выходить на руководство компании», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе с высокой долей вероятности не будет сдан в эксплуатацию вовремя — в декабре 2019 года, поскольку подрядчик допустил серьёзное оставание по всему фронту работ.