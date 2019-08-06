Лондон, 6 августа, 2019, 17:18 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Petromatrix, мировые цены на нефть не будут расти, пока не начнется подъем на мировых фондовых рынках, 6 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Нефти трудно удержать позиции, когда происходит такое движение акций» , — уверен представитель Petromatrix Оливье Якоб.

В настоящий момент британский индекс FTSE шестую сессию подряд в стагнации после объявления о новых санкциях против Китая находится фондовый рынок США.

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