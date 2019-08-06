Симферополь, 6 августа, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В Крыму похоронили останки около 200 советских воинов, которые три года не могли предать земле из-за бюрократических барьеров. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Следкоме РФ по РК.

Sledcom.ru Захоронение воинов

«Сегодня торжественно захоронили в братской могиле останки 193 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также организована доследственная проверка по факту озвученной в средствах массовой информации о проблемах, возникших при захоронении останков 193-х советских солдат Красной Армии», — отметили правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить причину проволочки с захоронением 200 бойцов Красной Армии в Крыму.

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